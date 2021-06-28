Беларусь объявила о своем ответе на санкции ЕС: выход из «Восточного партнерства» и Соглашения о реадмиссии, запрет на въезд в страну, отзыв постпреда

Беларусь объявила о своем ответе на санкции ЕС Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Министерство иностранных дел Беларуси вечером 28 июня объявило об ответных действиях на введение Европейским союзом санкций. Их назвали в ведомстве «беспрецедентными ограничительными мерами» и проинформировали, что в понедельник в МИД вызвали главу представительства ЕС в Беларуси Дирка Шубеля, чтобы донести свою позицию.

Дипломату рассказали о шагах белорусской стороны из-за действий, «угрожающих национальной безопасности Беларуси и наносящих прямой ущерб ее экономике и гражданам».

В частности, Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство», говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице МИД в Facebook. А также - начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.

Эти шаги так прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве республики:

- Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного Соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений.

При этом в МИД констатировали «с глубоким сожалением», что «вынужденная приостановка действия Соглашения негативно скажется на взаимодействии с ЕС в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью».

Еще один шаг, о котором проинформировала белорусская сторона, - постоянного представителя республики при Евросоюзе отзывают в Минск «для консультаций». Аналогичное решение предложили принять Дирку Шубелю - «выехать в Брюссель для консультаций».

Кроме того, еще одна мера - запрет на въезд в Беларусь представителям евроструктур и тем официальным лицам из государств ЕС, которые содействовали введению санкций. Судя по всему, это еще не все шаги. В МИД проинформировали, что Беларусь разрабатывает и другие меры реагирования, в частности, экономические.

В то же время в ведомстве подчеркнули актуальность предложения официального Минска о «развитии диалога, взаимодействия и сотрудничества на основе принципов равноправия и взаимного уважения», а объявление санкций ЕС назвали силовым подходом в отношениях с властями республики - в надежде, что «ущербность и бесперспективность» таких действий еврочиновники осознают.