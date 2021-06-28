Под Быховом 65-летний мужчина убил свою ровесницу-сожительницу: вот как все произошло. Фото: СК РБ.

По данным следствия, утром 24 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на улице в д.Залоговье 65-летней местной жительницы без признаков жизни. В ходе осмотра на теле погибшей зафиксированы множественные телесные повреждения, - сообщили в СК. - По подозрению в совершении убийства задержан 65-летний сожитель потерпевшей. Предварительно установлено, что в вечернее время 23 июня они распивали спиртные напитки. В ходе распития возникла ссора, переросшая в драку. Мужчина нанес потерпевшей несколько ударов кочергой, в том числе в голову.

После того как женщина выбежала из дома, подозреваемый закрыл дверь на замок и лег спать. Выйдя утром на улицу, он обнаружил сожительницу, лежащую недалёко от дома, без признаков жизни. Мужчина замыл кровь в доме и попросил у односельчан оказать помощь в захоронении женщины. Однако соседи настояли на том, чтобы вызвать сотрудников милиции.

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