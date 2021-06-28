Минобороны и БПЦ договорились о духовно-нравственном воспитании солдат

Министр Виктор Хренин и митрополит Вениамин провели встречу. Фото: Владимир Блинов, «Ваяр»

Официальная встреча министра обороны Беларуси Виктора Хренина и митрополита Минского и Заславского Вениамина прошла в столице. Как сообщило вечером 28 июня военное ведомство республики в своем телеграм-канале, генерал-лейтенант и патриарший экзарх всея Беларуси говорили о «духовно-нравственном воспитании военнослужащих».

Также на встрече главы Минобороны и руководителя Белорусской православной церкви обсуждали взаимодействие армии и православной церкви. В частности, в рамках уже работающего соглашения о сотрудничестве между Минобороны и БПЦ. На встрече обе стороны выразили уверенность, что это сотрудничество послужит «обогащению духовной и нравственной жизни воинских коллективов, развитию милосердия и благотворительности, веротерпимости, гражданской ответственности и патриотизма».

Напомним, недавно с Вениамином встречался Александр Лукашенко. Это было в Жировичском монастыре. Стороны обсуждали благоустройство монастыря и его территории.