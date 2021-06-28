Минздрав Израиля внес Беларусь в список государств с высокой эпидемиологической опасностью. Что это значит?

Минздрав Израиля внес Беларусь в список государств с высокой эпидемиологической опасностью Фото: Оксана БРОВАЧ

Министерство здравоохранения Израиля внесло Республику Беларусь в число стран с высокой эпидемиологической опасностью. Это значит, что страну не рекомендовано посещать израильским гражданам. Для них Беларусь стала «оранжевой» - по уровню опасности заражения коронавирусом. Республика оказалась в одном списке с Боливией, Колумбией, Коста-Рикой, Киргизией, Намибией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Парагваем, Сейшельскими Островами, Тунисом, Угандой, Уругваем, Чили и Эфиопией.

В то же время обновлен список стран с «красным» уровнем опасности. В него попала соседняя с Беларусью Российская Федерация. «Красные» страны израильтянам посещать запрещено. Кроме РФ в этом списке также Аргентина, Бразилия, Индия, Мексика и Южно-Африканская республика. Об этом сообщает toursoyuz.by со ссылкой на израильскую прессу.

Судя по всему, новые меры связаны со вспышкой в России заболеваемости COVID-19 из-за индийского штамма и обнаружения «Дельты» в Беларуси. А в самом Израиле недавно вновь ввели обязательное ношение масок в помещениях из-за роста суточного показателя случаев коронавируса.