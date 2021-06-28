Беларусь рассчитывает завершить экономическую интеграцию с Россией до 1 января. Фото: БелТА.

- Стоят такие задачи, как в кратчайший срок, буквально к 1 января 2022 года, создать единый рынок нефти, нефтепродуктов, единый рынок газа, единый рынок электроэнергетики, единый транспортный рынок, вести единую промышленную и сельскохозяйственную политику, провести унификацию налогового и таможенного законодательств, - цитирует Владимира Семашко belta.by. - То есть создать такую экономическую базу, которая будет очень нужной и важной и для Беларуси, и для России.

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