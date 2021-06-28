Задержанных на соревновании в Минске велосипедистов осудили на сутки с одним особенным условием.

Эта история случилась 26 июня в центре Минска, где проходили официальные соревнования по триатлону – это бег, плавание и гонка на велосипедах. Прямо с велогонки милиция сняла троих спортсменов. В милиции пояснили: мужчины демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка, что явилось основанием для доставления их в территориальный орган милиции.

Через некоторое время после задержания в сети появилось видео, где триатлонисты на фоне красно-зеленого флага рассказывают, за что они могли быть задержаны, а также извиняются за свои поступки.

Задержанных в суд не доставляли, их административные дела рассматривались дистанционно, сообщает TUT.BY со ссылкой на родственников задержанных. Суд признал Юрия Семашко и Артема Казимирчика виновными по статье 24.23 КоАП (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия) и назначил по 15 суток ареста каждому. Александру Клименкову дали 14 суток ареста за мелкое хулиганство. Всем на год запретили посещать физкультурно-спортивные сооружения во время проведения спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований.

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