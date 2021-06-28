В 19-ый раз за этот год дорожает автомобильное топливо. Угадаете, насколько?

В Беларуси 29 июня в 19-ый раз за этот год дорожает автомобильное топливо.

Концерн «Белнефтехим» давно заявил, что цены на автомобильное топливо будут изменяться (а по факту увеличиваться) плавно. Поэтому повышение цифр на автозаправочных станциях Беларуси стало уже стандартным. Очередное повышение цен с 00:00 29 июня: топливо дорожает на одну копейку. Вот новые цены:

АИ-92-К5-Евро – 1,89 рублей

АИ-95-К5-Евро – 1,99 рублей

АИ-98-К5-Евро – 2,21 рублей

ДТ – 1,99 рублей

Причина – рост котировок на нефть. Как сообщает «Белнефтехим», С 1 по 25 июня 2021 года среднее значение котировок нефти составило 72,6 доллара США за 1 баррель и по отношению к уровню января 2021 года увеличилось на 32,4%.

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