Родные бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка попросили Лукашенко освободить их близких. Приговор по делу «Белгазпромбанка» огласят 6 июля

Приговор по делу «Белгазпромбанка» огласят 6 июля. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Родственники бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка написали письмо Александру Лукашенко с просьбой об освобождении их близких: Дмитрия Кузьмича, Сергея Шабана, Александра Ильясюка, Кирилла Бадея, Сергея Добролета, сообщает TUT.BY со ссылкой на Смартпресс.

- Наши родные выполнили условия досудебного соглашения и возместили ущерб в полном объеме, — говорится в письме.

Приговор по делу «Белгазпромбанка» огласят 6 июля. Для перечисленных в прошении родственников фигурантов обвинение запросило от 5,5 до 6 лет колонии. Все они признали вину и заключили сделку со следствием.

Виктор Бабарико своей вины не признал. Для него обвинение запросило 15 лет лишения свободы.

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