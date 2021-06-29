Фотофакт. В Минске на «зебре» такси сбило 11-летнего велосипедиста

Водитель такси сбил мальчика на велосипеде на пешеходном переходе без светофора. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста произошло в белорусской столице в понедельник, 28 июня. Подробности пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщила в официальном телеграм-канале.

Наезд машины такси на школьника произошел на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи дома 131/1 на проспекте Независимости. В ГАИ уточнили, что пострадавший школьник пересекал проезжую часть местного проезда проспекта.

Пострадавшего школьника госпитализировали. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

- В результате ДТП 11-летний велосипедист получил травмы и был доставлен в медучреждение. Обстоятельства произошедшего наезда устанавливаются, - прокомментировали в пресс-службе.

В ГАИ напомнили велосипедистам о необходимости «реально оценивать собственные возможности и не пренебрегать элементарными требованиями безопасности на дороге».

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