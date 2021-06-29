Глава ВОЗ предупредил о новых пандемиях и призвал готовиться к ним

Глава ВОЗ призывает страны поделится вакцинами от коронавируса с механизмом COVAX. Фото: Reuters

В рамках саммита здравоохранения малых островных государств по телесвязи выступил глава ВОЗ, информирует ТАСС.

По мнению Тедроса Гебрейесуса, мировым сообществом должны быть учтены «уроки пандемии коронавируса». Благодаря чему мир должен подготовиться к новым эпидемиям и пандемиям.

- Нужно делать все возможное для подготовки к новым эпидемиям и пандемиям. Чтобы предотвращать их, выявлять и быстро реагировать, основываясь на всеобщем охвате услугами здравоохранения и сильной первичной медпомощи, - подчеркнул он.

Отдельно говоря о пандемии COVID-19 глава ВОЗ заявил, что на данный момент есть место «вакцинному неравенству» и даже «вакцинному национализму».

- Это увеличивает разрыв между странами с высокими и низкими доходами, - пояснил Гебрейесус.

И привел цифры статистики, согласно которым 77 процентов всех прививок от коронавируса на данный момент приходятся всего на 10 стран.

- В то же время у большинства стран с низкими доходами по-прежнему нет достаточного количества вакцины, чтобы охватить вакцинацией наиболее уязвимые категории населения из групп риска, - заметил гендиректор ВОЗ.

Он призвал, чтобы страны поделились вакцинами с механизмом COVAX, а фармкорпорации поставили выполнение «заказов COVAX» в приоритет. В этом случае, по словам Тедроса Гебрейесуса, к сентябрю 2021-го года можно будет вакцинировать от «ковида» 10 процентов населения планеты, а к концу года - около 40 процентов.

Напомним, по условиям механизма COVAX, которому ВОЗ придает большое значение, страны с высокими доходами на душу населения должны оплачивать закупку вакцин для государств с низким доходом. По данной программе до конца 2021-го года планируется выпустить и «равномерно распределить по всему миру» 2 миллиарда доз вакцин от коронавируса.

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