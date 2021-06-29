Фотофакт. В Минске на здании с часами, расположенном на Коласа, неизвестные нарисовали граффити

В Минске неизвестные нарисовали граффити на башне на Якуба Коласа Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

В Минске неизвестные нарисовали граффити за ремонтным полотном на башне, которая расположена на Якуба Коласа.

В Минске неизвестные нарисовали граффити на башне на Якуба Коласа Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

На Красной, 23, где и находится башня, располагался полиграфкомбинат Якуба Коласа. В 1956 году здесь были напечатаны первые листы, а уже спустя семь лет в год выходило до 50 миллионов книг, сообщает агентство «Минск-Новости».

На данный момент здание выкупил иностранный инвестор, который планировал построить пятизвездочную гостиницу. По последней информации, в здании будет располагаться многофункциональный центр. Историческую архитектуру обещают сохранить.

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