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Экономика29 июня 2021 8:11

Миссия МАГАТЭ работает в Беларуси до 9 июля и посетит БелАЭС

Эксперты изучают вопросы физической защиты Белорусской атомной станции
Надежда БУТОВИЧ
Миссия МАГАТЭ по вопросам физической защиты посетит Белорусскую АЭС.

Миссия МАГАТЭ по вопросам физической защиты посетит Белорусскую АЭС.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС сообщили о начале работы в Беларуси консультативной миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), занимающейся вопросами физической защиты объектов использования атомной энергии (IPPAS).

Эксперты намерены изучить, как в Беларуси обеспечены физическая ядерная безопасность ядерного материала и ядерных установок, системы физической защиты ядерной установки, системы обеспечения физической защиты ядерного материала при его транспортировке, информационную и компьютерную безопасность.

- Как и другие оценочные миссии и партнерские проверки, миссия IPPAS проводится на добровольной основе и по приглашению Беларуси, - уточнили в Госатомнадзоре.

Работой миссии IPPAS руководит представитель США Джозеф Сандовал, участвуют эксперты из МАГАТЭ Великобритании, Франции, Швейцарии, России, Болгарии и Украины.

Миссия IPPAS в Беларуси продлится две недели и завершится 9 июля 2021-го года. БелАЭС эксперты посетят 30 июня - 1 июля. По итогам будет подготовлен отчет миссии.

- Белорусская сторона, главным образом, ожидает получить компетентные рекомендации для совершенствования системы физической защиты объектов использования атомной энергии в республики, для последующей работы по поддержанию высокого уровня стандартов безопасности в нашей стране, - добавили в пресс-службе.

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