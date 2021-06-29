Миссия МАГАТЭ работает в Беларуси до 9 июля и посетит БелАЭС

Миссия МАГАТЭ по вопросам физической защиты посетит Белорусскую АЭС. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС сообщили о начале работы в Беларуси консультативной миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), занимающейся вопросами физической защиты объектов использования атомной энергии (IPPAS).

Эксперты намерены изучить, как в Беларуси обеспечены физическая ядерная безопасность ядерного материала и ядерных установок, системы физической защиты ядерной установки, системы обеспечения физической защиты ядерного материала при его транспортировке, информационную и компьютерную безопасность.

- Как и другие оценочные миссии и партнерские проверки, миссия IPPAS проводится на добровольной основе и по приглашению Беларуси, - уточнили в Госатомнадзоре.

Работой миссии IPPAS руководит представитель США Джозеф Сандовал, участвуют эксперты из МАГАТЭ Великобритании, Франции, Швейцарии, России, Болгарии и Украины.

Миссия IPPAS в Беларуси продлится две недели и завершится 9 июля 2021-го года. БелАЭС эксперты посетят 30 июня - 1 июля. По итогам будет подготовлен отчет миссии.

- Белорусская сторона, главным образом, ожидает получить компетентные рекомендации для совершенствования системы физической защиты объектов использования атомной энергии в республики, для последующей работы по поддержанию высокого уровня стандартов безопасности в нашей стране, - добавили в пресс-службе.

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