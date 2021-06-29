У певицы МакSим врачи обнаружили признаки еще одной страшной болезни. Фото: ТАСС

У певицы МакSим, настоящее имя которой Марина Абросимова, врачи обнаружили признаки еще одной страшной болезни – поражение печение. Об этом со ссылкой на МК сообщает агентство «РИА-Новости».

- После того, как исполнительница была госпитализирована, врачи провели ей комплексной обследование. Спустя несколько дней они пришли к выводу, что у пациентки имеются признаки серьезного заболевания, которое поражает печень, - написано в статье.

Врачи предположили, что МакSим уже давно страдает данным недугом и, вероятно, он уже перешел в хроническую стадию.

Некоторые из симптомов указывали на возможное развитие сепсиса, но исследования опасения врачей не подтвердили.

Напомним, что ранее певица МакSим была введена в состояние искусственной комы – у певицы было поражено до 40% легких. Чуть позже ее состояние ухудшилось, а поражение легких увеличилось до 75%. Причем тесты на коронавирус показывают отрицательный результат.

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