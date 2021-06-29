В Мозыре из окна 8-го этажа вместе с москитной сеткой выпала 7-летняя девочка - она погибла

В Мозыре из окна восьмого этажа вместе с москитной сеткой выпала семилетняя девочка – она погибла Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Мозыре из окна 8-гоэтажа вместе с москитной сеткой выпала 7-летняя девочка. Об этом сообщил телеканал «Мозырь», передает Sputnik.by.

Все произошло в ночь с 26 на 27 июня на улице Советской в Мозыре. Ребенка увидели на земле случайные прохожие, они же вызвали на место скорую помощь.

На телеканале рассказали, что девочка была доставлена в больницу, но через час умерла в реанимации.

- На данный момент проводится проверка инцидента по факту того, что в ночь с 26 на 27 июня из окна многоэтажного дома выпал ребенок, - отметил руководитель Мозырьского районного отдела Следственного комитета Андрей Коваленко.

Он заметил, что следователи планируют выяснить, какую именно роль в произошедшем играют действия государственных органов, которые должны были проверять условия семьи, где случилась трагедия.

Девочка проживала в полной семье и была инвалидом второй группы по причине аутизма.

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