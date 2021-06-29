Глава Совбеза России Патрушев приехал в Беларусь для консультаций по безопасности

Патрушев посетит Минск 29 июня. Фото: dossier.center

Возглавляющий Совет безопасности России Николай Патрушев во вторник, 29 июня, в Минске будет участвовать в белорусско-российских консультациях по безопасности. Также ТАСС сообщило о том, что в Минске Патрушев проведет совместно с главой Совбеза Беларуси Александром Вольфовичем ряд консультаций по вопросам безопасности с участием аппаратов Совбезов, ряда министерств и ведомств России и Беларуси.

Неделю назад Патрушев затрагивал тему Беларуси. Так, во время IX Московской конференции по международной безопасности он заявил, что «некоторые страны Запада перешли все красные линии, пытаясь подорвать в Беларуси позиции легитимной власти и продвинуть на правящие позиции собственных ставленников». Секретарь Совбеза России отдельно уточнил, что речь в этом случае шла, в первую очередь, касательно информации о готовившемся покушении на Александра Лукашенко.

Последний раз Патрушев был в Минске в сентябре 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кто такой новый госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, который сменил Валерия Вакульчика и Андрея Равкова.

Потомственный военный, родился в Казани, но школу окончил в Борисове, получил три образования в военных учреждениях (подробности).

Министр обороны без удовольствия воспринял назначение Вольфовича госсекретарем Совбеза: Лукашенко объяснил, почему.

О назначении стало известно во вторник, 26 января (подробности).

Совет безопасности Беларуси, который Лукашенко хочет наделить особыми полномочиями: чем занимается, кто в него входит и кто стоял во главе.

Узнали, какие полномочия Совбеза сейчас и кто его возглавляет. А еще - собрали громкие цитаты госсекретарей Совета безопасности в разное время (подробности).