В Министерстве образования утвердили перечень выпускных экзаменов для 9-х и 11-х классов в школах в новом учебном году

В Министерстве образования утвердили перечень выпускных экзаменов для 9-ых и 11-ых классов в школах новом учебном году Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве образования утвердили перечень выпускных экзаменов для 9-х и 11-х классов в белорусских школах в 2021/2022 учебном году. Официальный документ был опубликован на Национальном правовом портале pravo.by во вторник, 29 июня, и вступает в силу с 1 сентября.

Кардинально ничего не поменяется: девятиклассники, как и ранее, будут сдавать экзамены по трем предметам: диктанты по белорусскому и русскому языкам, а также контрольную работу по математике.

Одиннадцатиклассники, как и в прошлом учебном году, будут писать изложение по белорусскому или русскому языку (на выбор), контрольную работу по математике, а также устно сдадут историю Беларуси и иностранный язык.

Тем же, кто учится в колледжах искусств, нужно будет также сдать экзамен по одному из профильных предметов - в практической форме.

Тем школьникам, у которых обучение велось на языке национального меньшинства - литовском или же польском - наряду с вышеперечисленными предметами нужно будет также сдать в письменной форме экзамены по литовскому или польскому языку.

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