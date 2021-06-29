Минчане позвонили в ГАИ, чтобы спасти упавших в водосток утят: вот что произошло дальше

Птенцы дикой утки провались в водосток. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

Неравнодушные люди и сотрудники ГАИ спасли в Минске восемь утят. Интересную историю рассказала пресс-служба минского ГАИ в своем телеграм-канале.

Это произошло в понедельник, 28 июня. В оперативно-дежурную службу РУВД Минска позвонили очевидцы и рассказали, что прохожие пытаются своими силами достать из водостока упавших туда диких утят. Самостоятельно справится минчане не смогли и обратились к правоохранителям.

Утка беспокойно крякала, пока утят не спасли. Фото: стоп-кадр | видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Первыми на место прибыли сотрудники отдела районной ГАИ. Вместе с горожанами милиционерам удалось спасти 8 утят.

Трудности заключались в том, что водосток находился под припаркованной машиной, ее подняли на домкрат. Спасенных утят мигом «собрала» мама-утка, которая находилась рядом и беспокойно крякала.

История закончилась хорошо.

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