С 29 июня авиакомпания Азимут будет выполнять прямые рейсы из Минеральных Вод в Минск. Фото: телеграм-канал Minsk Airport

С 29 июня авиакомпания Азимут будет выполнять прямые рейсы из Минеральных Вод в Минск. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Minsk Airport.

- С 29 июня, со вторника, авиакомпания Азимут будет выполнять прямые рейсы их Минеральных Вод в Минск. Перелет будет осуществляться по вторникам согласно следующему расписанию: вылет из Минеральных Вод в 14 часов, посадка в Минске в 16,50; вылет из Минска в 17.50, посадка в Минеральных Водах в 202.25. Время в пути составит 2 часа 50 минут, - говорится в сообщении.

В аэропорту Минска уточнили, что время указывается местное для каждого аэропорта.

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