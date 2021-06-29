Белорусский анестезиолог погиб в США от рук серийных убийц

Смерть Сергея Захарева стала роковым стечением обстоятельств. Фото: ksdk.com

Стало известно о том, что белорусский анестезиолог, помогавший бороться с коронавирусом, стал жертвой серийных убийц в США. На публикацию ресурса KSDK, виртуального «Канала 5» в составе медиахолдинга NBC, сообщившего о трагедии, обратил внимание телеграм-канал tut.by.

Убийство произошло 15 мая на парковке рядом с рестораном в пригороде Сент-Луиса (США). Выстрелом был убит 58-летний анестезиолог Сергей Захарев. Полиция считает, что белорусский врач стал четвертой жертвой молодой пары убийц из Южной Каролины, устроивших в мае на территории трех американских штатов «кровавый марафон».

В интервью телеканалу девушка погибшего Ольга рассказала, что Сергей Захарев родился и вырос в Минске, а в Штаты переехал около 30 лет назад. В США смог устроиться анестезиологом и работал в двух больницах Сент-Луиса.

- Он любил работу врача. Был простым человеком с душой льва, - рассказала Ольга.

Пару из Южной Каролины подозревают в "кровавом марафоне". Фото: CHESTER COUNTY DETENTION CENTER

Гибель Захарева стала роковым стечением обстоятельств. Он был на отдыхе вместе с Ольгой в Майами. Но 15 мая улетел домой, так как его попросили прервать отпуск и помочь в больнице, где он с коллегами во время пандемии работал с пациентами на ИВЛ.

Около 23.40 часов Сергей Захарев ждал на парковке ресторана такси, к нему подъехал автомобиль, из салона которого раздался выстрел - анестезиолог упал на асфальт. Из авто вышли двое: женщина забрала у убитого бумажник, а мужчина еще несколько раз выстрелил в свою жертву. Очевидцы слышали шесть хлопков. После этого пара скрылась.

О гибели Сергея Ольга узнала на следующее утро, 16 мая ей позвонили из полиции.

Подозреваемые в убийстве Сергея Захарева задержаны. Это пара из Южной Каролины 26-летний Тайлер Терри и 33-летняя Адриэна Симпсон. Полиция подозревает их в смерти еще как минимум трех человек, сообщает NBC.

Убийц задержали, полиция продолжает вести расследование. Фото: Chester County Sheriff's Office

Кровавая черед преступлений началась с того, что они застрелили своих бывших: мужа Симпсон и партнера Терри. Затем в городе Честер они устроили стрельбу возле фаст-фуда Taco Bell и ограбили дом. Совершали несколько нападений со стрельбой на авто. В день нападения на пожилую пару, которым удалось спастись, застрелили на парковке Сергея Захарева.

Идет следствие, в убийствах Симпсон созналась и пошла на сделку со следствием. Она утверждает, что ни в кого не стреляла, а только была водителем и соучастницей.

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