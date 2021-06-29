Госдепартамент США оставил в силе рекомендации американцам не путешествовать в Беларусь. Фото: pixabay.com
Госдепартамент США оставил в силе опубликованные ранее рекомендации американским гражданам не путешествовать в Беларусь. Об этом говорится в заявлении, которое было распространено Госдепом, передает агентство ТАСС.
В документе отмечается, что в составляемом внешнеполитическим ведомством в списке стран «28 июня Беларусь остается на четвертом уровне – не путешествовать».
- Не путешествуйте в Беларусь из-за риска быть задержанными, - пояснили в Госдепе.
Также, Госдеп США указал и на ситуацию с пандемией коронавируса.
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