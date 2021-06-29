В Новогрудке выпала из окна полуторогодовалая девочка – спасти ее не удалось. Фото: телеграм-канал Следственного комитета

В Новогрудке из окна пятого этажа выпала полуторогодовалая девочка. Подробности случившегося привели в телеграм-канале Следственного комитета.

- В понедельник, 28 июня, поступило сообщение о том, что в больницу был доставлен полуторогодовалый ребенок с многочисленными травмами. Предварительно удалось установить, что девочка, находилась дома со своей семьей. Когда она осталась одна в комнате, то, при помощи стула, забралась на подоконник и выпала из открытого окна пятого этажа. Тело девочки обнаружила ее мать, - рассказали в ведомстве.

И добавили, что ребенка спасти не удалось. От полученных травм девочка скончалась в больнице.

- Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Гродненской области был проведен осмотр места случившегося. Также были опрошены родственники и соседи пострадавшей. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - проинформировали в Следственном комитете.

Проводится проверка. Устанавливаются все детали случившегося.

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