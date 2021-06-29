Лукашенко – Патрушеву: «Хотел специально поговорить с вами один на один, так как есть вопросы, не подлежащие пока публичной огласке»

Лукашенко проводит встречу с секретарем Совбеза России Патрушевым. Фото: БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 29 июня, проводит встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Лукашенко во время встречи заявил, что он специально хотел поговорить один на один с Патрушевым. Его слова приводит телеграм-канал «Пул Первого»

- Всегда ведь есть о чем поговорить, Николай Платонович. Особенно в это непростое время. Признаюсь, что я специально хотел с вами поговорить один на один. Есть вопросы, которые не подлежат пока публичной огласке, - сказал Александр Лукашенко.

Во время встречи с Николаем Патрушевым президент Беларуси предложил рассмотреть не только тематику взаимодействия в области безопасности, но и оборонку, сотрудничество в военно-технической сфере, сообщает БелТА.

- Нам надо бы знать более четко, как мы сотрудничать будем по некоторым конкретным направлениям. Думаю, что мы поделимся с вами информацией по важнейшим вопросам, которые важны не только для Беларуси и России, но и отдельно для Беларуси и отдельно для России. Особенно в свете последних событий и тех фактов, которые в СМИ обсуждаются, - заявил Лукашенко.

Секретарь Совета безопасности России, в свою очередь отметил, что он очень рад находиться в Минске и видеть позитивные изменения.

- Каждый раз, когда я приезжаю, глаз радует все то, что происходит здесь, - сказал Патрушев.

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