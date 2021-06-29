Один день билеты на «Славянский базар» будут продавать с большими скидками

«Славянский базар» в 2021 году пройдет с 15 по 18 июля. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На сайте «Славянского базара в Витебске» сообщили о большой «распродаже». В пресс-службе говорят, что это финальная акция.

В честь 30-летия форума в среду, 30 июня, объявлена скидка на билеты в 30 процентов.

- Только 30 июня при покупке билетов на все мероприятия в Летнем амфитеатре в кассах Центра культуры «Витебск» и на сайтах билетных операторов kvitki.by и ticketpro.by покупатели получат скидку 30% процентов, - прокомментировали в дирекции.

Акция будет действовать ровно сутки с 00.00 до 24.00 часов 30 июня. Получить скидку могут только физлица.

Напомним, XXX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 15 по 18 июля. Некоторые дополнительные мероприятия запланированы также на 14 и 19 июля.

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