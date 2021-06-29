Еще один мост в Беларуси признали аварийным и закрыли для передвижения

В Крупках вместо аварийного моста для пешеходов могут построить новый. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Стало известно о том, что в Крупках на пешеходном мосту через реку Курнеевку разрушилась бетонная плита. О том, что крупский пешеходный мост был признан в итоге авариным, сообщило БелТА со слов Виктора Коноплицкого, замдиректора по строительству районного «Жилтеплостроя».

Мост для прохода закрыли в понедельник, 28 июня. Его будут или ремонтировать, или демонтируют и построят новый. Это сейчас решается.

- Сейчас готовим смету ремонта, после которой приступим к восстановлению объекта, - пояснил Коноплицкий и добавил. - Рассматривается вариант полной замены старого моста на новый. Ремонтные работы планируется выполнить в течение нескольких недель.

Пока пешеходный мост закрыт, попасть на другую сторону реки горожане могут по автомобильном мосту, расположенному недалеко от аварийного пешеходного.

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