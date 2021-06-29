Литовская пограничная служба сообщила, что двое граждан Беларуси нелегально пересекли границу Фото: Оксана БРОВАЧ

Литовская пограничная служба сообщила, что двое граждан Беларуси в понедельник, 28 июня, нелегально пересекли границу и обратились с просьбой о предоставлении убежища в Литве. Информация об этом была опубликована на официальном сайте пограничной службы Литвы.

Литовские пограничники также сообщили, что 28 июня было задержано 13 нелегальных мигрантов. Одиннадцать из задержанных представились гражданами Ирака. Никаких документов при себе у них не было.

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