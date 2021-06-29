Ученые изобрели замок для рта. Толстяки носили его две недели и сбросили по шесть кило

Вот так выглядит замок для рта. Фото: Медицина и Наука.

Ну, очень радикальное средство для похудения изобрела международная группа ученых. Это замок для рта. Рот желающего сбросить лишние килограммы, в прямом смысле запирают на замок. Устройство крепится к зубам и не дает человеку широко раскрывать рот.

Как прошло испытание устройства, рассказывает Медицина и Наука со ссылкой на British Dental Journal.

Добровольцы, страдающие от ожирения, позволили запереть свои рты при помощи устройства, называющегося Dental Slim Diet Control. В результате эти люди могли питаться только жидкой пищей. Они провели с запертыми ртами две недели. После того, как замки с их ртов сняли, толстяков взвесили. Оказалось, что за две недели каждый из участников эксперимента потерял не менее шести килограммов.

Изобретатели считают, что создали достаточно доступное в обслуживании и использовании устройство, которое может стать альтернативой хирургическим операциям по удалению жира.

Кстати, в случае форс-мажора, например, если человека с запертым ртом начнет тошнить, он сможет быстро снять замок при помощи специального инструмента для экстренной разблокировки.

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