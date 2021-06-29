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Общество29 июня 2021 12:10

Ученые изобрели замок для рта. Толстяки носили его две недели и сбросили по шесть кило

Новое средство для похудения не позволяет широко раскрывать рот. Но если вас тошнит, есть инструмент для экстренной разблокировки
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
Вот так выглядит замок для рта. Фото: Медицина и Наука.

Вот так выглядит замок для рта. Фото: Медицина и Наука.

Ну, очень радикальное средство для похудения изобрела международная группа ученых. Это замок для рта. Рот желающего сбросить лишние килограммы, в прямом смысле запирают на замок. Устройство крепится к зубам и не дает человеку широко раскрывать рот.

Как прошло испытание устройства, рассказывает Медицина и Наука со ссылкой на British Dental Journal.

Добровольцы, страдающие от ожирения, позволили запереть свои рты при помощи устройства, называющегося Dental Slim Diet Control. В результате эти люди могли питаться только жидкой пищей. Они провели с запертыми ртами две недели. После того, как замки с их ртов сняли, толстяков взвесили. Оказалось, что за две недели каждый из участников эксперимента потерял не менее шести килограммов.

Изобретатели считают, что создали достаточно доступное в обслуживании и использовании устройство, которое может стать альтернативой хирургическим операциям по удалению жира.

Кстати, в случае форс-мажора, например, если человека с запертым ртом начнет тошнить, он сможет быстро снять замок при помощи специального инструмента для экстренной разблокировки.

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