Грозы и шквалистый ветер: синоптики предупредили белорусов о неблагоприятной погоде 29 июня

29 июня с 11 часов 30 минут до 17 часов на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, при грозах местами град, сильные ливни Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 29 июня из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщили в Белгидромете.

«Сегодня, 29 июня (вторник), в период с 11 часов 30 минут до 17 часов на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами град, сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Грозовая деятельность сохранится до 23 часов», – говорится в сообщении.

Кроме того, ненастье ожидается и 30 июня. По данным синоптиков, в среду днем по юго-западной половине максимальная температура воздуха достигнет +30°С… +31°С.

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