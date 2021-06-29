Снова будет жарко: в Беларуси на 30 июня синоптики объявили оранжевый уровень опасности

В Беларуси на 30 июня синоптики объявили оранжевый уровень опасности Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси на среду, 30 июня, синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. Как сообщает портал pogoda.by, воздух по юго-западной части республики прогреется до 30-31 градуса.

Беларусь останется в области пониженного атмосферного давления. По северо-востоку, а в дневные часы и крайнему юго-западу Беларуси скажется влияние фронтальных разделов. Прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Местами по северо-востоку страны, а в дневные часы и по крайнему юго-западу ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы.

Ветер будет преобладать умеренный, а при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 12 до 17 градусов тепла, а днем – от 23 до 29 градусов тепла. В основном по юго-западу воздух прогреется до 30-31 градуса.

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