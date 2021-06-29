Изобретена маска, которая определяет, заражен ли человек ковидом

Надень маску, и мы узнаем, заразен ли ты! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Защитную маску, которая определяет, заражен ли носящий ее человек коронавирусом, изобрели американские ученые. Как это работает,рассказывает ТАСС со ссылкой на официальный сайт Массачусетского технологического университета.

На маску крепится небольшой съемный датчик. Примерно через полтора часа ношения маски датчик определяет, заражен ли человек ковидом. Информация может быть видна всем окружающим, но в целях конфиденциальности датчик можно вшить так, что другие люди не будут видеть его показаний. Использовать датчик можно не только на защитной маске, но и на лабораторном халате или другой одежде.

Подобные приборы применялись для выявления зараженных вирусами Эбола и Зика, датчик можно настроить и на обнаружение других вирусов.

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