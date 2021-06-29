Коронавирус в результате мутации нашел новый способ заражать людей. Фото: pixabay

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других научных организаций США нашли у коронавируса способность по-новому заражать людей, сообщает Phys.org.

Обычный способ вторжения SARS-CoV-2 в организм такой: с помощью спайкового белка вирус цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и проникает в нее. Теперь ученые установили, что благодаря мутации коронавирус научился по-другому проникать в организм, не используя рецепторы ACE2. Эксперты пояснили, что это открытие говорит о том, что вирус может меняться неожиданно и находить новые пути заражения организма.

Большинство исследований коронавируса проводилось с использованием клеток почек приматов, потому что в них SARS-CoV-2 быстро распространяется. Новый эксперимент показал, что раковые клетки легких человека, у которых нет ACE2, восприимчивы к мутировавшему вирусу, выращенному в лаборатории (вариант E484D S).

– Это был невероятный сюрприз для нас, – рассказал один из участников исследования.

Специалисты считают, что коронавирус находится под «селективным давлением», поэтому ему приходится искать новые способы проникновения в клетки, отказавшись от обычной схемы с рецептором ACE2. По словам ученых, это открытие пугающее.

При этом пока неясно, возможна ли такая мутация в реальных условиях вне лаборатории. Исследователи добавили, что нужно искать альтернативный рецептор, с помощью которого вирус проникает в клетки.

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