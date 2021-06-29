Они все еще охотятся на ваши деньги: в Витебске и Бресте женщины набрали кредитов для мошенников, думая, что спасают свои сбережения

Телефонные мошенники обманули жительниц Бреста и Витебска. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Телефонные аферисты не дремлют и по-прежнему обирают доверчивых граждан. Недавно пострадали две жительницы Бреста, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Одной брестчанке позвонил человек, представившийся оперуполномоченным по борьбе с экономическими преступлениями. Мужчина постарался придать своему звонку максимум значительности: предупредил, что разговор записывается и что он должен быть конфиденциальным. Лже-опер сказал, что на имя женщины неизвестные злоумышленники оформили кредит на 9000 рублей и предложил странный способ установить мошенников. Для этого женщина должна была… оформить кредит на максимально возможную сумму, а потом передать «оперуполномоченному» все сведения, которые он у нее запросил. Кредит на 8 300 женщина получила, но вечером того же дня все деньги со счета исчезли.

Другой женщине мошенник представился сотрудником банка и сказал, что с ее счета кто-то сделал запрос на получение онлайн-кредита. Чтобы остановить процесс оформления кредита, он предложил женщине сообщить ему коды, которые придут на ее мобильный телефон в уведомлениях, и идентификационный номер. Через какое-то время на ее карту пришли 8 500 рублей, а еще через несколько минут они исчезли.

Жительница Витебска также пыталась спасти свои деньги, переведя их на «специальный счет», как предложил ей мошенник. Кроме того, она взяла три кредита на 22 000 рублей. Все эти деньги похитили аферисты, рассказала официальный представитель Октябрьского РОВД Витебска Александра Тишутина.

Что делать, чтобы не попасться? Никому не сообщать конфиденциальную информацию. Сотрудники банка или правоохранительных органов не будут спрашивать ни логины и пароли от вашего интернет-банкинга, ни секретные коды, приходящие на ваш телефон при совершении банковских операций.

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