ICAO продлила расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске до сентября. Фото: pixabay

Международная организация гражданской авиации (ICAO) продлила до сентября расследование инцидента, произошедшего 23 мая в небе над Беларусью с бортом ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом 29 июня сообщило Министерство коммуникаций и транспорта Литвы.

Напомним, что самолет следовал из Афин в Вильнюс, но совершил вынужденную посадку в Минске.

В Совете ICAO считают, что имеющейся на данный момент информации недостаточно для определения всех обстоятельств произошедшего и конкретной последовательности событий, а также для ответа на любые возникающие вопросы.

«Заслушав в понедельник промежуточный доклад, Совет ICAO принял решение продлить расследование, так как пришел к выводу о необходимости запросить дополнительную информацию у стран и организаций, связанных с инцидентом», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Беларусь предоставила для расследования много информации на русском языке. Эту информацию необходимо перевести.

Следующее слушание, по данным литовского ведомства, назначено на сентябрь.

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