В Москве возобновился суд над блогером Mellstroy из Беларуси, который избил девушку в прямом эфире

Блогер в прямом эфире избил девушку, теперь его судят. Фото: кадр из видео.

В Москве возобновилось судебное следствие по уголовному делу блогера Андрея Бурима, известного как Mellstroy. Бурим – уроженец Беларуси, он некоторое время назад переехал в Москву из Гомеля.

Молодой человек в октябре 2020 года в прямом эфире избил девушку. Это произошло на вечеринке, прямую трансляцию которой Mellstroy вел в своем видеоблоге. Молодой человек несколько раз ударил свою гостью лицом о стол, а потом оттолкнул так, что та упала на пол.

За нанесение побоев российское законодательство предусматривает до двух лет лишения свободы. Как сообщает ТАСС, прокурор запросил для блогера наказание в виде полугода исправительных работ, кроме того, обвинение требует выплатить пострадавшей компенсацию в сумму 50 тысяч российских рублей.

Сообщается, что Mellstroy признал факт избиения, но утверждает на суде, что у него не было «хулиганских побуждений», а потому требует переквалификации дела из уголовного в административное. Следующее заседание суда состоится 6 июля.

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