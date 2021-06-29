Разработчик «Спутника V» сообщил о снижении эффективности этой вакцины против индийского штамма

Эффективность вакцины «Спутник V» снижается в 2,6 раза против индийского штамма коронавируса. Фото: pixabay

Эффективность вакцины «Спутник V» снижается в 2,6 раза против индийского штамма коронавируса. Такое заявление сделала 29 июня заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов. По его словам, это снижение незначительное.

– Мы видим, что в отношении штамма "дельта" есть незначительное снижение активности сывороток – это примерно 2,6 раза в отношении "Спутник V", – сказал он на пресс-конференции, его цитирует ТАСС.

Он утверждает, что в отношении иностранных вакцин снижение составляет от 3 до 5 раз.

– Поэтому мы с оптимизмом смотрим на ту эффективность, которая у нас получается. Падение есть, но падение незначительно, – добавил Логунов.

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