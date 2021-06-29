В Минске ветераны ко Дню Республики смогут бесплатно помыться и постирать белье за полцены

Участники войны в Минске смогут за полцены постирать белье и бесплатно помыться в бане. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Минское предприятие ГО «Столичная торговля и услуги» ко Дню Республики предоставило ветеранам Великой Отечественной и малолетним узникам нацизма льготы. Список опубликован на сайте организации.

Так, участники войны могут бесплатно помыться в общем отделении бани или в индивидуальной душевой кабинке. Для этого нужно прийти с удостоверением в одну из этих бань: ул. Фабричная, 20а, ул. Московская, 7а, ул. В. Хоружей, 44, ул. Нестерова, 9, 3-й пер. Можайского, 19, ул. Багратиона, 55а, ул. Марьевская, 5, ул. Сухаревская, 33, и ул. Хмельницкого, 12.

Услугами прачечной самообслуживания участникам Великой Отечественной и несовершеннолетним узникам нацизма можно будет воспользоваться за полцены. Такое предложение действует в прачечных по ул. Одоевского, 103а, ул. Кульман, 5, ул. Пожарского, 27, к. 1, ул. Кнорина, 55, и ул. Ташкентская, 7.

Также за полцены участники войны и несовершеннолетние узники могут воспользоваться всеми услугами химчисток по адресам: пер. Ольшевского, 1, пер. Ольшевского, 3, ул. Гая, 6, ул. Космонавтов, 56, ул. Тухачевского, 9, ул. Сухаревская, 26, ул. Одинцова, 36, к. 1, ул. В. Хоружей, 24, к. 1, пр. Газеты «Правда», 20а, ул. Кижеватова, 78, ул. Филимонова, 5, к. 1, ул. Некрасова, 22, к. 2, ул. Селицкого, 105, ул. Маяковского, 158, пр. Рокоссовского, 17, к. 1, и ул. Жилуновича, 4.

Льгота действует с 29 июня по 10 июля в банях, с 1 по 10 июля – в прачечных и химчистках.

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