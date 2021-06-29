В ВОЗ заявили, что антитела не гарантируют защиту от COVID-19, а чтобы получить иммунитет, надо вакцинироваться

В ВОЗ считают, что надо вакцинироваться независимо от того, какой уровень антител в крови. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эксперты ВОЗ рекомендуют вакцинироваться, несмотря на то, какой уровень антител обнаружен в крови человека при тестировании. Об этом заявила в интервью РБК официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, наличие антител не гарантирует, что человек защищен от вируса COVID-19.

-Оценка иммунитета является сложной задачей и требует различных научных уровней и наличия сложных лабораторий. Присутствие определенных антител в «обычных тестах» (выполняемых в коммерческих лабораториях. — РБК) обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов, — сказала Вуйнович в интервью телеканалу.

Антитела – это часть иммунной реакции организма на инфекцию, они появляются в крови в первые несколько недель после заражения ковидом независимо от того, в легкой, тяжелой или бессимптомной форме протекала инфекция. Госпожа Вуйнович заявила, что данные исследования серологического иммунитета предназначены для научных целей, и ими не стоит руководствоваться для принятия решений в режиме реального времени. От имени ВОЗ она порекомендовала вакцинацию как лучший способ получить индивидуальный и коллективный иммунитет.

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