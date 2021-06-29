В ЕС прокомментировали стоимость шенгенских виз для белорусов после приостановления соглашения о реадмиссии

Цена шенгенской визы для граждан Беларуси не изменится. Фото: pixabay

Цена шенгенской визы для граждан Беларуси не изменится. Такое заявление 29 июня сделала пресс-представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

– Решение о приостановлении действия соглашения о реадмиссии не означает автоматической приостановки действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью в соответствии со статьей о приостановлении визового режима, – уточнила Набила Массрали, ее слова приводит брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Юзвяк в своем Twitter.

Накануне МИД Беларуси заявил, что республика приостанавливает свое участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство», а также начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.

Это вызвало опасения по поводу того, что из-за приостановки соглашения о реадмиссии шенгенские визы могут подорожать для белорусов с 35 до 80 евро.

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Официальный Минск разрабатывает и другие меры реагирования, в частности, экономические (подробности).

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