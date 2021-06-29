Минск лишился права провести командный чемпионат мира по спортивной ходьбе. Фото: pixabay

Минск лишен права проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе, который должен был пройти в белорусской столице в апреле 2022 года. Такое решение приняла Международная ассоциация легкоатлетических федераций, сообщается на ее сайте.

На эти меры организаторы соревнований пошли на фоне неопределенности в дипломатических отношениях, а также ограничений на перелеты и поездки.

«Всемирный совет по легкой атлетике согласился перенести командный чемпионат мира по спортивной ходьбе 2022 года, первоначально запланированный в Минске, Беларусь», – сказано в сообщении.

В настоящее время ведутся переговоры с альтернативными городами-организаторами этого мероприятия. Ожидается, что новое место проведения объявят к следующему заседанию Совета 28-29 июля.

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