Украинские производители молочных продуктов добиваются запрета белорусской молочки

Украинские производители молочки требуют, чтобы в страну перестали завозить белорусскую. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

За запрет на импорт молочной продукции из Беларуси выступают молочные предприятия Украины. Об этом сообщает Агроньюс со ссылкой на главу Союза молочных предприятий Украины Вадима Чагаровского.

Чагаровский напомнил, что в 2016 году Беларусь присоединилась к эмбарго России на поставки украинской молочки и высказался о необходимости предпринять «зеркальные шаги».

14 предприятий молочной отрасли еще в феврале обратились в Министерство экономики Украины с просьбой инициировать расследование в отношении импорта. Предполагается, что в ближайшее время они подадут новое заявление и, кроме того, заявление в отношении продукции, произведенной в Беларуси.

Агроньюс приводит статистику экспорта белорусской молочной продукции в Украину. За январь-апрель 2021 года было отправлено на украинский рынок 671 тонна несгущенных молока и сливок на сумму 2,07 млн долларов, 2,96 тыс. тонн сгущенных молока и сливок на сумму 6,7 млн долларов, 632 тонн пахты, йогуртов и кефира на сумму 772 тыс. долларов. В Украину из Беларуси ушло также 500 тонн молочной сыворотки, 1,87 тыс. тонн сливочного масла, 235 тонн сыров и творога.

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