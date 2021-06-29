Девяностые вернулись. На мужчину из Гомельской области надели наручники, затолкали в багажник автомобиля и вывезли в лес «для разговора»

Мужчину заковали в наручники и увезли за город "для разговора" в багажнике, как в лихие девяностые. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

37-летний житель Василевичей, что в Речицком районе Гомельской области, оказался в багажнике автомобиля с руками, скованными наручниками. Таким образом его решил пригласить на разговор знакомый.

Мужчины не поделили «бизнес». Некоторое время оба ездили на заработки на российские стройки. Один из них был бригадиром (так называемым «бугром»), второй – обычным рабочим. В какой-то момент рабочий решил набрать свою бригаду и отвезти на заработки. Переманил нескольких рабочих, что ездили в Россию с прежним «бугром». Тому это не понравилось.

Вначале мужчины пытались решить конфликт по телефону. Потом прежний бригадир вместе с двумя приятелями надели на новоявленного конкурента наручники, применили газовый баллончик, затолкали его в багажник «Тойоты» и вывезли за город. Мужчину запугивали, убеждая отказаться от своей затеи.

-Когда перепуганного мужчину отпустили, тот сразу же позвонил по спецлинии 102. Всю троицу переговорщиков тогда задержали. 28 июня следователями в отношении их возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы. Бригадир и один из помощников помещены в ИВС, третий обязан явкой, - рассказали в ОИОС УВД Гомельского облисполкома.

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