Путин и Лукашенко примут участие в Форуме регионов России и Беларуси по видеосвязи. Фото: БЕЛТА

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 1 июля примут участие в пленарном заседании восьмого Форума регионов России и Беларуси. Общения будет проходить по видеосвязи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Первого июля президент РФ Владимир Путин совместно с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко примет участие в пленарном заседании восьмого Форума регионов России и Беларуси (в режиме видеоконференцсвязи)», – сказано в сообщении.

Тема пленарного заседания – «Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации».

Работа трехдневного форума началась во вторник, 29 июня. Он проходит в режиме онлайн под эгидой верхних палат парламентов двух стран.

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