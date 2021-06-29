В Минздраве Беларуси рассказали, собираются ли платить людям за прохождение вакцинации. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По словам министра, «у нас каждый понимает и делает свой осознанный выбор. Такого, что есть вакцины, но нет желающих привиться, у нас нет». В Беларуси пункты вакцинации были сначала открыты в поликлиниках, позже – в больницах, теперь еще и в Минских торговых центрах.

- Прививочные пункты в торговых центрах есть смысл открывать в больших городах. Например, это могут быть областные центры и города ускоренного развития - Молодечно, Барановичи и др. Мы добились того, что начали исчезать очереди в поликлиниках, - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ВОЗ заявили, что антитела не гарантируют защиту от COVID-19, а чтобы получить иммунитет, надо вакцинироваться. Эксперты рекомендуют вакцинироваться при любом уровне антител в крови

Коронавирус в результате мутации нашел новый способ заражать людей. Это открытие исследователи назвали пугающим

Изобретена маска, которая определяет, заражен ли человек ковидом. На диагностику умной маске требуется полтора часа

Глава ВОЗ предупредил о новых пандемиях и призвал готовиться к ним. Также Гебрейесус заявил о «вакционном неравенстве и национализме»

В Германии решили не считать привитых Спутником V вакцинированными. Этот препарат не допущен для использования в ЕС