Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 июня 2021 года: снова десять смертей за сутки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минздрав Беларуси опубликовал свежие данные по коронавирусу. Так, на 29 июня за сутки в республике выявили 496 новых случаев COVID-19, выписали из больниц 375пациентов.

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 416 тыс. 275 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 408 тыс. 878 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», – добавили в Минздраве.

Смертность пока остается примерно на одном уровне. Так, за минувшие сутки скончались десять пациентов с выявленным коронавирусом, а за все время распространения инфекции на территории Беларуси умерли 3 тыс. 132 человека с выявленным COVID-19.

Также специалисты продолжают делать тесты. За сутки их выполнили 11 тыс. 905 тестов, а всего в стране уже провели 6 млн. 776 тыс. 648 таких анализов.

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