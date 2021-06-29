Фест в Будславе пройдет 2-3 июля: ожидается участие 30 тысяч паломников, стала известна программа

Фест в Будславе пройдет 2-3 июля Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ежегодный католический фест в Будславе состоится 2-3 июля. Напомним, это самый массовый праздник христиан-католиков Беларуси. С обретением независимости и свободы вероисповедания в этом городке в Мядельском районе проходят торжества в честь чудотворной иконы Божьей Матери Будславской, фест включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. И лишь в «ковидном» 2020 году, из-за сложной эпидобстановки, массового праздника не было.

В этом году фест решили проводить - несмотря на коронавирус и пожар, который уничтожил крышу Национального санктуария. Единственное - организованных паломничеств, как раньше, не будет. Напомним, тысячи верующих пешком приходили в Будслав, а также приезжали на автобусах.

Программа нынешнего феста тоже будет немного отличаться. Первая святая Месса пройдет уже в полдень 2 июля, в пятницу. Ее будет служить епископ Юрий Кособуцкий. В 18.00 состоится святая Месса для паломников - службу возглавит архиепископ Тадеуш Кондрусевич. В 23.30 начнется традиционная процессия со свечами и копией иконы Матери Божьей Будславской. Затем, в полночь на 3 июля, Мессу в интенции восстановления будславского храма будет служить епископ Витебский Олег Буткевич. И в 10.00 святую Мессу отслужит Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич, сообщает Catholic.by.

Посещать костел, который находится в аварийном состоянии, пока запрещено, поэтому все молитвы и богослужения будут происходить на полевом алтаре на открытом воздухе. Здесь же будет находиться чудодейственная икона Матери Божьей Будславской. Кстати, всех просят соблюдать надлежащие санитарные предписания и социальную дистанцию.

В Минском облисполкоме ожидают, что на протяжении двух дней праздника Будслав посетят около 30 тыс. человек. Отметим, что дата феста в этом году совпадает с государственным праздником Днем независимости, который отмечается 3 июля. А по последней информации, на восстановление крыши храма белорусы собрали уже около 850 тыс. рублей.