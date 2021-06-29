СМИ: Белорусский бизнесмен Юрий Чиж находится под домашним арестом

Белорусский бизнесмен Юрий Чиж находится под домашним арестом Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Известный белорусский бизнесмен Юрий Чиж находится под домашним арестом. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила 29 июня «Наша Ніва». По сведениям издания, Чижа задерживали в марте 2021 года после возвращения из Москвы. С тех пор официальной информации об этом так и не было, обстоятельства задержания и суть обвинения точно не известны.

Сейчас Чиж живет в окружении недоброжелателей и не поддерживает контактов не только с бывшими друзьями, но даже с некоторыми кровными родственниками, говорится в опубликованной информации.

Чижа считают опальным бизнесменом, хотя раньше он был приближенным к высшему руководству страны. Его уже задерживали в 2016 году, инкриминируя уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, но тогда до суда дело не дошло - бизнесмен возместил ущерб. Читайте подробнее, кто такой Юрий Чиж, какой у него был бизнес, чем он руководил и с кем косил траву.