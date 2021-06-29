Лукашенко открыл бал выпускников и предостерег молодежь: «Интернет будет помнить все»

Лукашенко открыл бал выпускников и предостерег молодежь. Фото: скриншот видео "Беларусь 1"

Бал выпускников высших учебных заведений Беларуси открыл 29 июня в Минске президент Александр Лукашенко и признался, что испытывает чувство гордости за республику, глядя на выпускников.

- Не мы выбираем время, а время выбирает нас. У каждого поколения свои вызовы, - цитирует пресс-служба президента. Нынешнюю молодежь Лукашенко назвал «наследниками героев, которые в страшной войне вместе с братскими советскими народами защитили родную землю и спасли Европу от нацизма».

По его словам, нужно гордиться тем, что «это была наша победа - наших дедов, прадедов, наших родителей». Лукашенко считает, что «все должны преклоняться перед тем народом, то бишь сегодня перед нами, за ту победу, которую тогда одержали наши старики».

Во Дворце независимости проходит бал выпускников. Фото: скриншот видео "Беларусь 1"

Также он предостерег молодежь, призвав быть осторожными «в суждениях, тем более в поступках» в трудные для государства времена:

- Чтобы спустя годы не было стыдно за высказывания и репосты, которые вы и сами потом забудете, а интернет будет помнить все, - продолжил президент. - И не успеете все стереть, как некоторые сейчас делают.

Он призвал выпускников, чтобы "созданный вами в сетях виртуальный портрет всегда показывал, что даже в столь юном возрасте вы мыслили, говорили, действовали правильно, по-государственному".