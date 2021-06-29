Французское вино признали опасным и запретили продавать в Беларуси. Вот как оно выглядит.

В полусладком вине торговой марки BARON SAINT MICHEL (производитель Clarisse I.D., Франция) специалисты Госстандарта обнаружили недопустимую пищевую добавку – консервант Е200, сообщает intex-press.by.

Французское вино признали опасным и запретили продавать в Беларуси. Вот как оно выглядит.

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