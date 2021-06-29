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Общество29 июня 2021 19:21

Другая версия: бизнесмен Юрий Чиж не отпущен под домашний арест

Об этом заявили юристы его компаний после публикации новости, пишет пресса
Павел МИЦКЕВИЧПавел МИЦКЕВИЧ
По другой версии, бизнесмен Юрий Чиж не отпущен под домашний арест

По другой версии, бизнесмен Юрий Чиж не отпущен под домашний арест

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Вскоре после того, как издание «Наша Ніва» сообщило о мере пресечения для известного белорусского бизнесмена Юрия Чижа (по информации источников, он находится под домашним арестом), появилась другая версия. В телеграм-канале редакции опубликовали сообщение, в котором говорится, что после выхода публикации с изданием связались юристы компаний «Раковский бровар» и «Трайпл».

- Мы не даем никаких комментариев по поводу задержания Юрия Александровича. Единственное, что мы можем сказать, - на данный момент он под домашний арест не отпущен, - цитирует редакция представителей компаний Чижа. Напомним, он является основателем группы компаний «Трайпл» и ООО «Раковский бровар».

Как уже сообщалось ранее, по неофициальной информации, Чижа задержали в марте 2021 года после возвращения из Москвы. С тех пор официальной информации об этом так и не было, обстоятельства задержания и суть обвинения точно не известны.