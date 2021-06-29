Другая версия: бизнесмен Юрий Чиж не отпущен под домашний арест

По другой версии, бизнесмен Юрий Чиж не отпущен под домашний арест Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Вскоре после того, как издание «Наша Ніва» сообщило о мере пресечения для известного белорусского бизнесмена Юрия Чижа (по информации источников, он находится под домашним арестом), появилась другая версия. В телеграм-канале редакции опубликовали сообщение, в котором говорится, что после выхода публикации с изданием связались юристы компаний «Раковский бровар» и «Трайпл».

- Мы не даем никаких комментариев по поводу задержания Юрия Александровича. Единственное, что мы можем сказать, - на данный момент он под домашний арест не отпущен, - цитирует редакция представителей компаний Чижа. Напомним, он является основателем группы компаний «Трайпл» и ООО «Раковский бровар».

Как уже сообщалось ранее, по неофициальной информации, Чижа задержали в марте 2021 года после возвращения из Москвы. С тех пор официальной информации об этом так и не было, обстоятельства задержания и суть обвинения точно не известны.