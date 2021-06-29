«Ситуация крайне сложная». Что происходит с коронавирусом в России, где выявили опасный штамм «Дельта плюс»

Ситуация в Москве остается крайне сложной Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Многие белорусы стали ездить в Москву и другие города России после того, как увеличилось количество поездов в этом направлении, авиарейсов, а также возобновлены автобусные перевозки. Тем более, белорусская граница открыта только в одном направлении - российском. Однако в последнее время в соседней стране складывается тревожная эпидситуация. Что нужно знать белорусам, чтобы не привезти домой коронавирус, и как развивается ситуация с COVID-19 в Москве, куда прибывают большинство пассажиров белорусских рейсов?

Многие белорусы ездят в Москву и другие города России Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мэр российской столицы Сергей Собянин 29 июня объявил, что ситуация в Москве остается крайне сложной:

- По количеству вновь выявленных больных остались примерно на том же уровне, но он очень высокий - рекордный за все предыдущие периоды. Количество госпитализаций выросло, и число занятых коек в Москве приблизилось к 15 тыс., что тоже чрезвычайно высокий показатель, учитывая, что значительная часть - тяжело и крайне тяжело больные, - цитирует мэра tass.ru.

Кстати, стоит учесть, что с 28 июня в Москве посещать места общепита могут лишь привившиеся, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный на протяжении трех дней.

Не намного отличается ситуация в северной столице: еженедельный прирост заболеваемости ковидом среди жителей Санкт-Петербурга составляет более 20%, при этом сейчас он начал отмечаться во всех возрастных группах.

Также стало известно, что в РФ попал очень заразный штамм ковида «Дельта плюс». К тому же, эффективность вакцины к этой разновидности вируса более низкая. А за сутки в стране умерли 652 пациента с коронавирусом - это максимум за всю пандемию. Число новых случаев заражения COVID-19 превысило 20 тыс. человек за сутки.

Из-за складывающейся ситуации в России могут ввести запрет массовых, в том числе политических, мероприятий в регионах, где проводить их не позволяет эпидемическая ситуация. Поддержать проект такого постановления попросила главу правительства руководитель Роспотребнадзора.