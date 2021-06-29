Секретарь Совбеза России дал советы руководству Беларуси: следить за некоммерческими организациями

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Фото: БелТА.

июня, в Минске принял участие в белорусско-российских консультациях по безопасности. Также в Минске Патрушев провел совместно с главой Совбеза Беларуси Александром Вольфовичем ряд консультаций по вопросам безопасности с участием аппаратов Совбезов, ряда министерств и ведомств России и Беларуси.

А после этого Патрушев, отвечая на вопросы журналистов президентского пула, дал несколько советов руководству Беларуси:

– Надо уделять внимание тому влиянию, которое оказывается извне. Например, деятельности неправительственных и некоммерческих организаций. Когда они говорят, что они независимы, это совершенно не так. Надо смотреть, откуда они получают финансы и перед кем они отчитываются за то, как они эти финансы израсходовали. Когда мы эту картину вместе видим, тогда мы понимаем, какую роль они играют и каких целей хотят достичь. В этом вопросе должны работать и правоохранительные органы, и спецслужбы каждой из стран (обмениваться информацией). Рассчитываем мы и на общественность, которая также нам предоставляет информацию. Если говорить о Беларуси, то их конечная цель – поменять строй и власть в вашей стране. Собственно говоря, мы это наблюдаем в последнее время, а вы, кто живет в Беларуси, лучше всех это видите, цитирует Патрушева sb.by.

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